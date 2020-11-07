هل يمكن لمصابي الإنفلونزا الموسمية أخذ اللقاح؟.. «الصحة» تُجيب

أكدت أنه لا يحمي من كورونا
أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمصاب بالإنفلونزا الموسمية أخذ اللقاح، لكن بشرط شفائه من المرض واستقرار حالته الصحية.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار مواطن بهذا الخصوص، أنه «يعتبر لقاح الإنفلونزا أفضل وسيلة للوقاية والتخفيف من المضاعفات في حال الإصابة مرة أخرى، لذلك يمكنك أخذها عند استقرار حالتك الصحية».
وقال المواطن في استفساره، إنه أصيب بالأنفلونزا الموسمية فهل يمكن له أخذ اللقاح أم أن الفرصة فاتت؟
وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، أن «الحصول على تطعيم ولقاح الإنفلونزا أمر مهم؛ لأن الوقاية من الإصابة منها عمومًا تجعل الجسم في وضع صحي أفضل؛ ولكن لا يعد لقاح فيروس الإنفلونزا لقاحًا ضد الإصابة بفيروس كورونا، فهما فيروسان مختلفان عن بعضهما البعض».
ونصحت الوزارة بأخذ لقاح الإنفلونزا، بقولها: «ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام في موسم الشتاء، وذلك لأن تركيبته تتغير كل عام لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة كل سنة».
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