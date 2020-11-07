عضو بالبرلمان الإيراني يهاجم النظام بسبب اختبار كورونا

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قال عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، ملك فاضلي: إن أحد الأفعال الخاطئة التي قام بها النظام الإيراني هو أخذ أموال من الشعب لإجراء اختبار فيروس كورونا.

وحسبما أبرز موقع راديو فردا، قال فاضلي: إن كل إيراني كان عليه دفع 200 ألف تومان للقيام بهذا الاختبار.

الشعب لم يتحمل:

وأضاف أن الشعب لم يستطع تحمل تكاليف إجراء الاختبار، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن في إيران مؤسف، ولا أحد يعرف من ينقل المرض، معنى أدق، الجميع أصبحوا مجهولين ولا نعرف من منهم ينقل المرض.

الموجة الثانية تضرب إيران:

وبلغت الموجة الثانية من فيروس كورونا في إيران ذروتها بعد يوم عاشوراء في شهر محرم الماضي، والآن يتم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة مؤكدة وأكثر من 400 حالة وفاة يوميًّا.

في الآونة الأخيرة، اعترف محمد رضا ظفرغاندي، رئيس الجمعية الطبية الإيرانية، بأن عدد القتلى أعلى بثلاث مرات على الأقل مما أعلنته وزارة الصحة.

وتظهر إحصاءات من مكتب السجل المدني، أن عدد القتلى في صيف هذا العام بلغ نحو 40 ألفًا مقارنة بصيف السنوات السابقة، وهو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، بحسب وزارة الصحة.

