شكرا لمتابعة خبر عن صدور الموافقة على إسناد تشغيل قطار المشاعر للخطوط الحديدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" إلى الإشراف الكامل على تشغيل قطار المشاعر المقدسة، وذلك بعد صدور الموافقة على تقديم الخدمة والصيانة وجميع العمليات المرتبطة بطبيعة تشغيل القطار.

وأوضحت مصادر أن الشركة تتولى تشغيل ما يرتبط بإدارة الحشود والحراسات الأمنية وإدارة المرافق والأصول التابعة للقطار من مرافق ومعدات وأنظمة تشغيل وغير ذلك من الأصول التابعة له، سواء أكانت ثابته أم متحركة.

ومن المقرر أن تنتقل للشركة جميع الميزانيات والبرامج وما في حكمها ذات الطبيعة المالية المخصصة للجهة الحكومية المشرفة على قطار المشاعر المقدسة، لخدمة وتشغيل وصيانة القطار، والصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف الصيانة وتحسينات الأصول والترميمات وغيرها من التكاليف والمصروفات.