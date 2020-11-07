جذب المطورين الدوليين لتنفيذ مشروعات أعلى جودة بالسوق العقاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم وزارة الإسكان طرح عدد من الأراضي الوزارية من خلال الشركة الوطنية للإسكان أمام المطورين العقاريين المحليين ، وذلك لتنفيذ وحدات ذات جودة عالية وبسعر مناسب . تعتزم وزارة الإسكان طرح عدد من الأراضي الوزارية من خلال الشركة الوطنية للإسكان أمام المطورين العقاريين المحليين ، وذلك لتنفيذ وحدات ذات جودة عالية وبسعر مناسب . كما تعتزم الوزارة إستقطاب المطورين العقاريين الدوليين لتنفيذ مشروعات سكنية بجودة عالية ، وذلك ضمن دورها في جذب الإستثمارات الأجنبية في السوق العقاري وتسهيل إجراءاته بما ينعطس على مشروعات الإسكان ،وفقاً لـ"الرياض " .

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