شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حقوق العامل عن رصيد الاجازات المستحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المادة 109 أن للعامل الحق وجوب تمتع العامل باجازته في سنة استحقاقها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 109 في نظام العمل بوجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها مع مراعاة المادة ١١٠ ولا يجوز التنازل عنها او تقاضي بدل نقدي عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمة العامل

كما ‏أن التعويض يكون بعد انتهاء العلاقة التعاقدية تماشياً مع المادة ١١١ من نظام العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.