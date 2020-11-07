شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم توزيع الشخص الميراث على ورثته في حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، أمس الجمعة، حكم توزيع الشخص الميراث على ورثته في حياته.
وأوضح الشيخ سعد السبر، خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه لا بأس أن يوزع الشخص الميراث في حياته لكن بشرط أن يكون التقسيم كما ورد بكتاب الله عز وجل.
وأكد "السبر" أنه يرفض ما يردده البعض بشأن قلة ميراث المرأة بالإسلام، لافتاً إلى أن المرأة ليس حقها قليلاً في الميراث، وفي بعض الصور يكون ميراثها متساوياً للرجل أو يفوقه.
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