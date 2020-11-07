شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور "الفوزان" يوجه رسالة للفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور عبد الله الفوزان عضو مجلس الشورى ونائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني رسالة لفتيات المملكة .
وقال " الفوزان " على حسابه الرسمي في " تويتر " : يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكم .
وأكد " الفوزان على المصير الخطير الذي ينتظر الفتيات اللاتي تنسقن ورائهم ، وقال : سيرمونكم على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم ... فالحذر الحذر بارك الله فيكم.
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