شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور "الفوزان" يوجه رسالة للفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور عبد الله الفوزان عضو مجلس الشورى ونائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني رسالة لفتيات المملكة .

وقال " الفوزان " على حسابه الرسمي في " تويتر " : يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكم .

وأكد " الفوزان على المصير الخطير الذي ينتظر الفتيات اللاتي تنسقن ورائهم ، وقال : سيرمونكم على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم ... فالحذر الحذر بارك الله فيكم.