تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريبًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن المركز يعمل على تطوير آلية إصدار جوازات الصقور، لضمان استفادة الصقارين من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة.

وأوضح الدكتور محمد قربان، خلال زيارته لمزاد نادي الصقور في ملهم، أمس الأول الخميس، أن الآلية الجديدة ستعمل على إيصال الجواز إلى مالك الصقر عبر البريد، بعد تقديم الطلب واستكمال الأوراق النظامية.

وأشار "قربان" إلى أن المركز يدعم المزاد المُنظم من نادي الصقور بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كما يدعم أي أنشطة منظمة ومرخصة لا تتعارض مع الأنظمة المحلية والدولية.