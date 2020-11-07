بالفيديو.. قصة شقيقان يبدعان في صناعة المجسمات والرسم بالأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): كشف شقيقان من محافظة الأحساء شرق المملكة، عن قصتهما في صناعة المجسمات والرسم بمهارة وحرفية عالية. كشف شقيقان من محافظة الأحساء شرق المملكة، عن قصتهما في صناعة المجسمات والرسم بمهارة وحرفية عالية. وقال الشقيقان في تقرير لقناة "العربية"، أن أحدهما يقوم بنحت المجسمات والآخر يقوم بالرسم عليها وصنع أشكال جمالية عالية الجودة وإعطاءها طابع ثلاثي الأبعاد فآخر نجار والثاني يرسم.

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