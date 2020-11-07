هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة القنفذة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية..
هطلت اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، شملت شرق محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها وأجزاء متفرقة من المحافظة.
وسالت على إثر هذه الأمطار، الأودية والشعاب وارتوت الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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