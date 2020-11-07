بالفيديو.. متحدث «نزاهة» يكشف تفاصيل اختراق موظف لـ«هدف» وصرف 39 مليون ريال

استغل ثغرة في النظام الإلكتروني..
كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، عن التفاصيل التي مكنت موظفًا من اختراق النظام الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية «هدف»، وصرف مبلغ 39 مليون بطريقة غير نظامية.
وقال الحسين في مداخلة هاتفية عبر قناة «الإخبارية»، اليوم الجمعة: إن الموظف المتهم قام باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني وتمكن من اختراق النظام التقني لـ«هدف» وتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها لمنشآت تجارية.
ولفت إلى أنه قام بإعادة صرف هذه الأوامر مرة أخرى لصالحه بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة له، موضحًا أن الأمر الذي مكن المتهم من تنفيذ الاختراق هو وجود قصور في برامج الحماية الخاصة بالنظام؛ ما أدى إلى ضعف الأمن المعلوماتي والتقني.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت، أمس الخميس، عن استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني لـ«هدف»، وصرفه أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.
فيديو | #نزاهة لـ #الإخبارية: المتهم اعترف باستغلاله نظام #هدف واختراقه وتحويل مبالغ بلغت أكثر من 39 مليون ريال#نشرة_النهار pic.twitter.com/vfOSpxFzwY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2020
فيديو | #نزاهة لـ #الإخبارية: المتهم اعترف باستغلاله نظام #هدف واختراقه وتحويل مبالغ بلغت أكثر من 39 مليون ريال#نشرة_النهار pic.twitter.com/vfOSpxFzwY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2020
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