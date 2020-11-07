

مكسيكو سيتي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:44ت م

0003



مكسيكو سيتي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:44ت م0003

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.