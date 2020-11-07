شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الخطوط السعودية " بشأن خفض أسعار تذاكر السفر الداخلي للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط الجوية السعودية، أنه لا صحة لما يتداول حول خفض أسعار تذاكر سفر الطلاب في الرحلات الداخلية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول وجود تخفيض للطلاب المنتقلين بين الرياض وأبها.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة من خلال الحجز المبكر.