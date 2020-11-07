شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مواطن مسن بعد أسبوع من اختفاءه تحت شجرة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): عثر مواطن على مسن مفقود منذ أسبوع بجدة، في حالة إرهاق شديدة، مستلقيا تحت شجرة بوادي مريخ. عثر مواطن على مسن مفقود منذ أسبوع بجدة، في حالة إرهاق شديدة، مستلقيا تحت شجرة بوادي مريخ. وتواصل المواطن مع الجهات الأمنية فور عثوره على المسن " محمد العمري" المتغيب عن منزله منذ الأثنين الماضي. وتبين أن سيارة المسن قد علقت في الرمال في منطقة وعرة بوادي مريخ، وتمت إعادته إلى أسرته بعد إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته.

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