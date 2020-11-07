شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن توقعات حالة الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة في المملكة.

وقال الحصيني: " أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، من اليوم السبت إلى صباح الأحد على أجزاء من مناطق من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل والشمالية، والقصيم، وشمال الشرقية " .