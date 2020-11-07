السعودية اليوم / وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 162 ألفا مع 5.6 ملايين إصابة



برازيليا 20ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 18862 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و631181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 162015.

// انتهى //

03:11ت م

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برازيليا 20ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 18862 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 279 حالة وفاة .وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و631181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 162015.// انتهى //03:11ت م0124

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