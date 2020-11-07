السعودية اليوم / القائد العام لقوة دفاع البحرين يزور قوات بلاده ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن



الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

زار معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين , القوات التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية

وكان في استقباله في قاعدة الملك فهد الجوية قائد منطقة الطائف .

وخلال الزيارة التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين بضباط وضباط صف وأفراد السلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية ، كما استمع إلى إيجاز مفصل عن مهام القوات وأطلع على سير عملها ونتائج عملياتها، وحثهم على أهمية مواصلة البذل والعطاء، والحرص والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم .

وأعرب عن اعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد القوات البحرينية بمشاركتها في عمليات التحالف العربي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بين دوله.

// انتهى //

02:47ت م

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الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسزار معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين , القوات التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وكان في استقباله في قاعدة الملك فهد الجوية قائد منطقة الطائف .وخلال الزيارة التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين بضباط وضباط صف وأفراد السلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية ، كما استمع إلى إيجاز مفصل عن مهام القوات وأطلع على سير عملها ونتائج عملياتها، وحثهم على أهمية مواصلة البذل والعطاء، والحرص والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم .وأعرب عن اعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد القوات البحرينية بمشاركتها في عمليات التحالف العربي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بين دوله.// انتهى //02:47ت م0121

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