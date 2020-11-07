شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 121337 إصابة جديدة.
وينتشر تفشي المرض في كل المناطق حيث سجلت 19 ولاية من بين 50 ولاية زيادات يومية قياسية يوم الجمعة وذلك طبقا لإحصاء رويترز.
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