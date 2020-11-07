شكرا لمتابعة خبر عن 4 مناطق على موعد مع الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهات متقدمة على 4 مناطق بخصوص الحالة الجوية المتوقعة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهات متقدمة على 4 مناطق بخصوص الحالة الجوية المتوقعة. وأوضحت الهيئة أن كل من جازان، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، وحائل، ستشهد أمطارا رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مناطق على موعد مع الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.