شكرا لمتابعة خبر عن مقطع من داخل الروضة الشريفة وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو توافد المصلين على الروضة الشريفة المطهرة، في المسجد النبوي. وثق مقطع فيديو توافد المصلين على الروضة الشريفة المطهرة، في المسجد النبوي. وتوافد المصلين وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان السلامة العامة. وأظهر المقطع الإلتزام بالتباعد المكاني اللازم، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان.

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