بالصور.. سقوط الأمطار على منطقة الباحة

سالت على إثرها أودية وشعاب..

هطلت على منطقة الباحة اليوم الجمعة, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها. وشملت المطار أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددًا من المنتزهات, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. اقرأ أيضًا تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة «الجهني» يوضح المناطق المتأثرة بثاني حالة ممطرة لـ«الوسم»

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