السعودية اليوم / تونس تفرض على جميع الوافدين من الخارج الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس كورونا



تونس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم أنه بدءا من يوم الاثنين المقبل سيفرض على جميع الوافدين من الخارج على تونس الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس"

وأضاف الوزير التونسي أنه يمكن للوافدين على تونس قضاء مدة الحجر الصحي الإجباري في أحد النزل أو في منازلهم وذلك وفق رغبتهم،مع إمكانية إجراء تحليل ثان خاص بفيروس "كورونا" في اليوم السابع من هذا الحجر للتأكد من خلو الشخص من الفيروس، وبالتالي تقليص فترة الحجر الإجباري إلى أسبوع.

وبين أن هذه الإجراءات الخاصة بالوافدين من الخارج تمت مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بأزمة كوفيد19 .

// انتهى //

04:02ت م

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تونس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم أنه بدءا من يوم الاثنين المقبل سيفرض على جميع الوافدين من الخارج على تونس الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس" كورونا " مع الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا.وأضاف الوزير التونسي أنه يمكن للوافدين على تونس قضاء مدة الحجر الصحي الإجباري في أحد النزل أو في منازلهم وذلك وفق رغبتهم،مع إمكانية إجراء تحليل ثان خاص بفيروس "كورونا" في اليوم السابع من هذا الحجر للتأكد من خلو الشخص من الفيروس، وبالتالي تقليص فترة الحجر الإجباري إلى أسبوع.وبين أن هذه الإجراءات الخاصة بالوافدين من الخارج تمت مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بأزمة كوفيد19 .// انتهى //04:02ت م0128

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