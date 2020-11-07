السعودية اليوم / غينيا تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الوكالة الوطنية الغينية للسلامة الصحية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفًا و 363 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 73 حالة وفاة.

// انتهى //

03:47ت م

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كوناكري 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الوكالة الوطنية الغينية للسلامة الصحية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفًا و 363 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 73 حالة وفاة.// انتهى //03:47ت م0127

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