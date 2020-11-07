السعودية اليوم / نيجيريا تسجل نحو 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية عن تسجيل خلال الـ 24ساعة الماضية 180 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفًا و 508 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألفا و 155 حالة وفاة.

// انتهى //

03:24ت م

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ابوجا 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة النيجيرية عن تسجيل خلال الـ 24ساعة الماضية 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 63 ألفًا و 508 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألفا و 155 حالة وفاة.// انتهى //03:24ت م0125

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