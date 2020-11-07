السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 804 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

// انتهى //

02:45ت م

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نواكشوط 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 804 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.// انتهى //02:45ت م0120

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