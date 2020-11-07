السعودية اليوم / مصر تسجل 224 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 14 حالة وفاة



القاهرة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 100 متعافِ من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم من الاصابة بالفيروس وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و 6343 حالة وفاة.

//انتهى//

02:31ت م

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القاهرة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 14 حالة جديدة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 100 متعافِ من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم من الاصابة بالفيروس وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و 6343 حالة وفاة.//انتهى//02:31ت م0118

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