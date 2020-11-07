- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قيادي بتنظيم القاعدة في جنوب اليمن والان مع التفاصيل
القبض على قيادي بتنظيم القاعدة في جنوب اليمن
السبت 7 نوفمبر 2020
أعلن المتحدث العسكري باسم محور أبين جنوب اليمن، محمد النقيب، مساء الجمعة، عن تمكن الأجهزة الأمنية في المحافظة، القبض على أحد قيادات تنظيم القاعدة و4 آخرين كانوا برفقته.
وبحسب النقيب، فإن المقبوض عليه يعد أحد أبرز وأخطر قيادات تنظيم القاعدة، ويدعى مصطفى مهدي.
وقال النقيب، في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“: ”استأنفت ميليشيات الإخوان، اليوم خروقاتها، عقب القاء القبض على أحد أبرز قياداتها في تنظيم القاعدة، وهو مصطفى مهدي، المكنى بـ(أبو الزبير) و4 من مرافقيه، في نقطة دوفس“.
وأضاف النقيب: أن ”الإرهابي أبو الزبير“ يشغل منصب أركان حرب ويعد من ”أخطر القيادات الإرهابية، وهو أمير في تنظيم القاعدة“.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على قيادي بتنظيم القاعدة في جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.