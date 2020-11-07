شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: قيم أهل الإسلام تنبع من عقيدتهم.. و«سوء الخلق» أزمة إيمانية والان نبدء بالتفاصيل

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد، أن القيم والأخلاق ركيزة من ركائز البناء الإنساني، وركن ركين من بنيان السلوك البشري، يمس جميع مظاهر السلوك في الفرد والمجتمع، ركيزة ركينة توجه السلوك إلى الخير، وتحفز إلى الترقي في مراتب الكمال.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس، بالمسجد الحرام، إن قيم أهل الإسلام تنبع من دينهم وعقيدتهم، والأحكامِ الشرعية التي تحكمهم، ونظرتهِم إلى الحياة الدنيا، ومصيرِهم في الحياة الأخرى، مشيرا إلى أن الناس لا يرون من إيمانك ولا عبادتك، إلا بما يرونه من خلقك وسلوكك وتعاملك، فالدين مقرون بالمعاملة.

وتساءل: «أين الدين من رجل صاحب عبادة: من الفرائض، والنوافل، والصدقات ولكنه يظلم هذا، ويماطل في المرتبات ولا يؤدي حق هذا، يحترم الناس في مقاماتهم، ولا يقدرهم في منازلهم، يتخطاهم بوقاحته، وينظر إليهم شزرا واحتقارا بكبريائه»، مضيفا إن المجتمع يتقوى ويتحصن بتنشئة الأجيال على معالي الأمور ومكارم الأخلاق وإبراز القدوات الصالحة. وأكد أن محاضن التربية هي: البيت، والمدرسة، والمسجد، والمجتمع، والإعلام، والتعليم بدرجاته ومراحله، وصلاح الأولاد نعمة عظيمة ومنة جليلة، والبقاء حقاً هو للأقوى خلقا.

ودعا خطيب المسجد الحرام الآباء والأمهات والمربين إلى تعليم الناشئة أن الدين خلق كله، مضيفا «ربوهم على أن الدين ابتسامة وسرور، وليس جهامة ولا عبوسا، الدين بُشْر وسكينة وطمأنينة، والتبسم صدقة وعبادة، علموهم أن يكلموا الناس ووجوههم إليهم منبسطة، وكلماتهم لهم لطيفة، علموهم أن صلاح القلب بسلامته من الحسد والحقد والرياء والغلظة، ليكون قلبا صادقا سليما».

وتابع «بينوا لهم أن من ضعف الخلق الانشغالَ بعيوب الناس عن عيوب النفس، وعلموهم أن التسامح ليس ضعفا ولا هوانا، بل هو قوة، وشهامة، وعزة وربوهم على الاعتذار عن الأخطاء، والتماس الأعذار، علموهم أن الاعتذار شجاعة، ونبل، ومروءة».

كما دعا «الحميد» إلى تعليم ثقافة الاختلاف في الرأي مشيرا إلى أنه لا يكون الظلم والتظالم ولا القتل والاستبداد إلا حين تفقد القيم وحين تسود المصالح الضيقة وتكون الأنانية هي الغالبة والحاكمة.

وأكد أن سيئ الخلق يعيش أزمة قيم إيمانية لا قيم مادية، إنه الفصل بين العلم والعمل، والإيمان والمبادئ، فاقد القيم متذبذب مشتت، مضيفا: اعلموا أن بقاء الأمم ببقاء أخلاقها، وذهابها بذهاب أخلاقها.

أشراط الساعة

وتحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير عن أشراط الساعة الكبرى، والتي من بينها بعثة نبينا وسيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتم النبيين وعاقب المرسلين الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين.

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد موته من علاماتها وموته من أعظم المصائب التي دهمت أهل الإسلام، مشيرا إلى أن من أشراط الساعة أن تأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، السفهاء من الناس يتكلمون في أمر العامة وتضيع الأمانة ويسند الأمر إلى غير أهله، ويتقارب الزمان حتى تكون السنة كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، مبيناً أنه في خفقة من الدين وإدبار من العلم يخرج الدجال مسيح الضلالة.

وأضاف: حين تشتد فتنة الدجال يبعث الله عيسى ابن مريم -عليه السلام- فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ويدرك الدجال عند باب لد بفلسطين فيقتله بحربته ُويقتل المؤمنون أتباعه فينهزمون، ثم يأذن الله ليأجوج ومأجوج فيخرقون السد الذي بناه ذو القرنين فيظهرون ويخرجون، ويفر الناس منهم ويزداد عتوهم واستكبارهم حتى يرسل الله عليهم دودا في رقابهم فيصبحون قتلى.