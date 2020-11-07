شكرا لقرائتكم خبر عن دور بارز للمملكة في تعزيز التعاون الدولي والتصدي للأوبئة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، استثنائية وستخلد في الذاكرة الدولية في ظل الظروف التي واكبت الرئاسة.

واستعرض «المعلمي» خلال كلمته في فعالية افتراضية رفيعة المستوى، عقدت مساء أمس، بمشاركة الشربا السعودي د. فهد المبارك، وعدد من وزراء وسفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، والتي تعكس الدور المهم للدبلوماسية السعودية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، والتصدي للأوبئة بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، واحترام حقوق الإنسان بدون تمييز أو عنصرية.

وجرى خلال الفعالية استعراض ما قامت به المملكة من إنجازات خلال رئاستها أعمال مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية وتنسيق التعاون الدولي في مكافحة جائحة «كوفيد - 19».

وثمّن المشاركون في الفعالية إنجازات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في دعم الاقتصاد العالمي للتعافي من الآثار السلبية للجائحة، وتعليق خدمة الديون عن الدول الفقيرة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة خلال هذه الأوقات الحاسمة.