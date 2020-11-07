شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء آمنة وإجراءات وقاية مشددة.. في أول جمعة بثالث مراحل العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أدى جموع المصلين، أمس، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، وذلك في أول صلاة جمعة بالمرحلة الثالثة من العودة التدريجية.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4000 عامل مجهزين بأكثر من 470 آلة تنظيف وتعقيم وتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام، والتي تعمل عن بعد بدقة عالية. كما جهزت الرئاسة أكثر من 150 مراقباً للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد التأكد من صحة التصاريح وفرزها وتوزيعهم على الأبواب للدخول لمنع التزاحم وتحقيق التباعد، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية، فيما قدمت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خدماتها للزوار والمصلين، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً.

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف «الجابري»: إنه جرى نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وذكر أن عدد السماعات في المسجد الحرام 7700 سماعة، والمايكات 9 للإمام و6 للمؤذن و5 أساسي و10 احتياطي، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.