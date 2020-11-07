شكرا لقرائتكم خبر عن مركز غسيل كلى في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لغسيل الكلى، في مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك بحضور المستشار في سفارة المملكة بلبنان سعود الدهمشي، ومدير مكتب المركز في بيروت فهد القناص، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير المستشفى ناصر عدرة.

وجال الحضور على المركز الذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ونظام فلترة وتكرير المياه وخلاط الأسيد، بالإضافة إلى تأمين مفروشات طبية متعددة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. وأكد «الدهمشي»، أن المملكة تواصل، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مد يد العون للأشقاء في لبنان.