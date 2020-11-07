شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس بوليفيا بفوزه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس البوليفي لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.
وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن أُعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».
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