شكرا لقرائتكم خبر عن حلول فنية لرفع كفاءة تصريف الأمطار بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة م.زهير سقاط، فرق الصيانة والمتابعة الميدانية بإزالة آثار الأمطار بمكة، وتعميد شركات التشغيل والصيانة بتنفيذ الحلول الفنية لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية على مدار الساعة خلال فترة موسم هطول الأمطار.

وشدد، خلال تفقده المواقع المتأثرة من الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت مؤخراً على مكة المكرمة، برفقة مسؤولي الإدارات التنفيذية بالأمانة، على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدرء مخاطر السيول.

وشملت زيارة وكيل أمين العاصمة، أحياء الشوقية والسبهاني والطريق الدائري الرابع وشارع بن جبير والعوالي وطريق الأمير سلطان. واستمع «سقاط» لملاحظات سكان الأحياء المتضررة بجميع المواقع التي زارها موجهاً بسرعة معالجة المواقع التي تضررت بأحياء مكة المكرمة.

وأكد على المتابعة المباشرة والمستمرة من أمين العاصمة المقدسة لكافة الأجهزة والفرق المعنية في سبيل توفير وتسخير كافة الامكانيات والمرافق البلدية لخدمة أهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.