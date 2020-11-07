شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متطوع في الفرز البصري بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

شارك أكثر من 300 متطوع من الكوادر الصحية في فعالية الفرز البصري لصلاة الجمعة في جوامع مكة المكرمة التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة. ووصلت عدد الساعات التطوعية إلى 1200 ساعة، فرز المتطوعون خلالها، بصريا، درجة الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء فضلا عن التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المصلين والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين قبل دخول المصلين إلى الجوامع. وشملت الفعاليات جوامع الراجحي وعبدالقادر بن نصير والشريف ومعاذ بن جبل والشنقيطي.

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