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لقاءات لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف

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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، أمس الأول، لقاءات ضمن سلسلة برامج «تعزيز الأمن الفكري»، وذلك بمقر الهيئة بالمنطقة. وتناولت اللقاءات موضوع الانحراف الفكري خطره ومظاهره وأسبابه وعلاجه والتحذير من خطره والتأكيد على لزوم الجماعة ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك مجتمعياً، والتذكير أن البصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح إنما يكون باتباع المنهج الصحيح لا بالأهواء.

من جانبه أوضح مدير عام فرع منطقة نجران الشيخ سعيد القحطاني أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل الفرع بالمنطقة لتعزيز الأمن الفكري، سائلاً المولى أن يحفظ على هذه الدولة المباركة حكامها وعلماءها وأمنها واستقرارها.

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