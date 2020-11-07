شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات لتعزيز الأمن الفكري ومواجهة التطرف والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه أوضح مدير عام فرع منطقة نجران الشيخ سعيد القحطاني أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل الفرع بالمنطقة لتعزيز الأمن الفكري، سائلاً المولى أن يحفظ على هذه الدولة المباركة حكامها وعلماءها وأمنها واستقرارها.
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