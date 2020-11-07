شكرا لقرائتكم خبر عن 863 ألف مستخدم للتعليم الإلكتروني بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 863 طالبا وطالبة لأنظمة التعلم الإلكتروني بجامعة نجران خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت عمادة التعلم الإلكتروني، أن الخدمات في الفترة ما بين 11 محرم إلى 12 ربيع الأول للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، استفاد منها 863408 مستخدمين ومستخدمات. وبينت أن عدد لوحات المناقشة بلغت أكثر من 27988، فيما بلغ عدد التقييمات ما يقارب 197030، وعدد الملفات المستعرضة 22038280 ملفاً، وعدد الجلسات التي تم إنشاؤها 238335 جلسة افتراضية، وبلغ عدد الحاضرين خلال شهرين 690390، وإجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 1096789، وبلغت مدة الجلسات 115475. وأكد وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. خالد آل عامر، أن عدد بطاقات الدعم الفني بلغت 2540، فيما بثت العمادة 133 رسالة توعوية للطلاب والطالبات، و52 فيديو تعريفيا بأنظمة الجامعة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، إضافة إلى 71 إنفوجرافيك.

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