شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطلاب المتميزين بمدارس ينبع والان نبدء بالتفاصيل

كرمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أمس، الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة في مجالات تحدي القراءة العربي، ومسابقة اقرأ وارتق، والمشاركين المتميزين عبر منصة مدرستي من طلاب المحافظة في برامج متعددة، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية. وأوضح مدير التعليم بالمحافظة سليم العطوي، أن التكريم ثمرة جهد لتخطيط وإصرار وصبر ومثابرة ومواظبة، لتحقيق تطلعات القيادة في صناعة رأس المال البشري الوطني الذي يمثل الثروة الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الطالب المحور الحقيقي للعملية التعليمية، منوهًا بنتائج مشاركة الإدارة في العديد من المنافسات المحلية والدولية وما تحقق لها من مراكز متقدمة في شتى المجالات.

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