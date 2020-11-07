شكرا لقرائتكم خبر عن 61 ألف فحص مخبري وارتفاع متعافي كورونا إلى 336533 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 465 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 336533 حالة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 436 إصابة ترفع الإجمالي في المملكة إلى 349822 حالة، من بينها 7783 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 736 حالة حرجة.

وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 436 حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 85%، وكبار السن 3%، فيما بلغ عدد الوفيات 5506 حالات، بإضافة 17 وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 61866 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.