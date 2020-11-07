شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مستفيدة من حملة مواجهة سرطان الثدي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

استفادت 100 سيدة من الحملة التوعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، بمقر كلية طب الأسنان، بجامعة جازان. وتضمنت الحملة، التي نظمتها وحدة العمل التطوعي، أمس، عربة تحتوي على عيادات طبية متخصصة للفحص، وأشعة الماموجرام، وركن تثقيفي وتوعوي ومنشورات توعوية بأهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه. وهدفت الحملة إلى زيادة نسبة الوعي للكشف المبكر عن السرطان والتعريف بأعراضه.

كانت هذه تفاصيل خبر 100 مستفيدة من حملة مواجهة سرطان الثدي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.