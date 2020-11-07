شكرا لقرائتكم خبر عن 14 بلاغا صحيا لـ«940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 14 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19».

وشملت المخالفات 5 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و5 بلاغات كذلك لمخالفات في مساكن العمال، و4 للزحام داخل المنشآت، إضافةً إلى 6 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.