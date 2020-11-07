شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أداء منسوبي «زراعة حفر الباطن» وظيفيا والان نبدء بالتفاصيل
قدم الورشة المحاضر محمد الحربي، ومدير إدارة الموارد البشرية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سلطان الدهمشي، وذلك بمكتب الوزارة بحفر الباطن، بحضور مدير المكتب م.عبدالعزيز اليوسف، ومدير مكتب الوزارة بالقرية العليا م.عقاب المطيري، ومدير محجر الرقعي بدر العنزي، ورؤساء الأقسام بمكتب الوزارة بحفر الباطن.
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