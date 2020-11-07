شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أداء منسوبي «زراعة حفر الباطن» وظيفيا والان نبدء بالتفاصيل

تناولت ورشة عمل بعنوان «دليل إدارة الأداء الوظيفي»، التي أقامها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، توضيحا مفصلا لمرحلة تقييم الأداء الوظيفي، الذي بدأ العمل بنظامه الجديد؛ ليساعد على تحسين أداء الموظف، ويضمن العدل والشفافية في هذا التقييم.

قدم الورشة المحاضر محمد الحربي، ومدير إدارة الموارد البشرية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سلطان الدهمشي، وذلك بمكتب الوزارة بحفر الباطن، بحضور مدير المكتب م.عبدالعزيز اليوسف، ومدير مكتب الوزارة بالقرية العليا م.عقاب المطيري، ومدير محجر الرقعي بدر العنزي، ورؤساء الأقسام بمكتب الوزارة بحفر الباطن.