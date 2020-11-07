شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 550 جراما من رحم مقيمة في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

استأصل فريق طبي في مستشفى بقيق العام ورمًا ضخمًا من رحم سيدة مقيمة، يزن 550 جرامًا، خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ساعتين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى بقيق العام والمراكز التابعة له د. سعد الغامدي، أن الفريق الطبي بقيادة د. فرحانة أصغر، أقرّ التدخل الجراحي لإنقاذ السيدة، التي كانت تعاني تليفًا في الرحم، ونزيفًا دمويًا، واضطرابًا في الدورة الدموية، إضافة إلى فقر الدم.

وأشار إلى أن زيادة حجم الورم وتأثيراته، استدعت التدخل الجراحي على أيدي أطباء متخصصين، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى، بعد استقرار حالتها، وتماثلها للشفاء.

وأكد د. الغامدي أن المستشفيات التابعة للتجمّع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، تمتلك نخبة من الأطباء المتميزين والكوادر المؤهلة، إضافة إلى توافر الإمكانيات الطبية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات طبية في مختلف التخصصات.