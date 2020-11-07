شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل المرضى والان نبدء بالتفاصيل
وخصص مستشفى الملك فيصل العام الرقم «0135854099» للتواصل من خلال تطبيق «واتساب»، وإرسال المعلومات الشخصية والوصفة الطبية للاستفادة من خدمة تكرار وصفات الأدوية، فيما خصص مستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم «واتساب» «0135832802» للاستفادة من الخدمة.
كما فعّل مستشفى الولادة والأطفال رابطًا إلكترونيًا أعد لهذه الخدمة، ويمكن للمستفيدين من خدمات المستشفى من ذوي الأمراض المزمنة من الأطفال والنساء، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الرعاية المنزلية الاستفادة من هذه الخدمة بعد إدخال بيانات المريض المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيل الأدوية لمنازل المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.