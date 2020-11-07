شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل المرضى والان نبدء بالتفاصيل

فعّل التجمع الصحي بمحافظة الأحساء، المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي، لتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى مجانًا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المستفيدين، وراحتهم، خاصةً الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن المستشفى، وللتخفيف من الازدحام والتقليل من احتمالية حصول انتقال لعدوى فيروس « كورونا » المستجد.

وخصص مستشفى الملك فيصل العام الرقم «0135854099» للتواصل من خلال تطبيق «واتساب»، وإرسال المعلومات الشخصية والوصفة الطبية للاستفادة من خدمة تكرار وصفات الأدوية، فيما خصص مستشفى الأمير سعود بن جلوي رقم «واتساب» «0135832802» للاستفادة من الخدمة.

كما فعّل مستشفى الولادة والأطفال رابطًا إلكترونيًا أعد لهذه الخدمة، ويمكن للمستفيدين من خدمات المستشفى من ذوي الأمراض المزمنة من الأطفال والنساء، والمرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الرعاية المنزلية الاستفادة من هذه الخدمة بعد إدخال بيانات المريض المطلوبة.