شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتطوير 14 ألف قطعة سكنية في 22 مخططا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نقل رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف م. شفيق آل سيف وعدد من أعضاء المجلس، طلبات أهالي المحافظة، بتطوير بعض المخططات السكنية، وعددها 22 مخططًا بعدد أكثر من 14 ألف قطعة سكنية، إلى أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

وأوضح أعضاء المجلس للجبير، الذي استقبلهم في مكتبه بالأمانة، أن أبرز هذه المخططات تقع في النابية، والرويحة، وأبو معن، وأم الساهك، وتاروت، والعوامية، وصفوى، وسيهات، وضاحية الملك فهد، وباقي أنحاء المحافظة، والتي تتطلب توفير مخصصات لأعمال الردم والسفلتة وإزالة الأنقاض المسببة للتشوّه البصري، وذلك بهدف التعجيل من تمكين المواطنين من الترخيص والبناء عليها في أسرع وقت ممكن، إسهامًا في التقليل من شح الأراضي بالمحافظة.

وتناول اللقاء متابعة بعض القضايا الإستراتيجية التي تهمّ المواطنين، والتي من أهمها السماح بالدور الثالث، وتعويضات المتضررين من مخطط ضاحية الملك فهد، وعدد من القضايا الأخرى التي تسهم في تحقيق التطلعات التنموية لعموم أهالي المحافظة.

وثمّن أعضاء المجلس الجهود التي تبذلها الأمانة في تنفيذ المشاريع بالمحافظة، والتي من ضمنها تطوير المخططات، وكذلك النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة، وتم خلال اللقاء متابعة بعض القضايا الإستراتيجية التي تهم المواطنين.

بدوره أشاد م. الجبير خلال اللقاء، بالتعاون الكبير بين المجلس البلدي وبلدية محافظة القطيف، مشيرًا إلى أن القطيف شهدت وتشهد مشاريع كبيرة، شأنها بذلك شأن كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك من خلال الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع البلدي من لدن حكومتنا الرشيدة - أيّدها الله -.

وأشار إلى أن الأمانة تسخّر كافة إمكانياتها خدمة للوطن وكافة المواطنين والمقيمين، حتى ينعَموا بهذه الخدمات البلدية، معربًا عن شكره لما حققه المجلس خلال الفترة الماضية من إنجازات تحققت بالتنسيق والتعاون مع بلدية المحافظة.