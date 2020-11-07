، القادسية بوابة النصر للانتصار الأول.. و"فض الشراكة" شعار الشباب والفتح.. والأهلي في محطة العين ،

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تُختتم عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا" بثلاث مواجهات مثيرة، يُحدَّد فيها فِرق المربع والهروب من القاع في الوقت ذاته.
العين - الأهلي
يحل الأهلي (الثامن - 6 نقاط) ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين (الأخير - بدون نقاط)، وذلك عند الساعة الـ3:35 عصرًا على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الأهلي يسعى للعودة لمربع الكبار، بينما يأمل العين تحقيق أول انتصار، أو الخروج على الأقل بنقطة من أجل تخطي منطقة الخطر.
الفتح - الشباب
يستضيف الفتح (الثالث - 7 نقاط) نظيره الشباب (الرابع -7 نقاط) عند الساعة الـ5:35 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفريقان يلتقيان عند النقطة السابعة بمراكز متسلسلة؛ لذا فإن اللقاء عنوانه "فض الشراكة"، والزحف نحو الصدارة.
النصر - القادسية
آخر لقاءات الجولة يجمع النصر (قبل الأخير - بدون نقاط) مع القادسية (السابع - 6 نقاط) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ7:45 مساء.
المواجهة تشكّل منعطفًا مهمًّا وخطرًا جدًّا بالنسبة للنصر خالي الوفاض من النقاط، وفي مركز لا يليق بتاريخه. كما أنه (أي النصر) يسعى لقهر الظروف التي واجهته في غياب عدد كبير من اللاعبين قبل هذا اللقاء بداعي الإصابة بفيروس كورونا.
وفي المقابل يأمل الضيف الجديد للدوري خطف النقاط الثلاث؛ ليقفز لمربع الكبار.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا
القادسية بوابة النصر للانتصار الأول.. و"فض الشراكة" شعار الشباب والفتح.. والأهلي في محطة العينأحمد سرور الخليج 365 2020-11-07
تُختتم عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا" بثلاث مواجهات مثيرة، يُحدَّد فيها فِرق المربع والهروب من القاع في الوقت ذاته.
العين - الأهلي
يحل الأهلي (الثامن - 6 نقاط) ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين (الأخير - بدون نقاط)، وذلك عند الساعة الـ3:35 عصرًا على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الأهلي يسعى للعودة لمربع الكبار، بينما يأمل العين تحقيق أول انتصار، أو الخروج على الأقل بنقطة من أجل تخطي منطقة الخطر.
الفتح - الشباب
يستضيف الفتح (الثالث - 7 نقاط) نظيره الشباب (الرابع -7 نقاط) عند الساعة الـ5:35 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفريقان يلتقيان عند النقطة السابعة بمراكز متسلسلة؛ لذا فإن اللقاء عنوانه "فض الشراكة"، والزحف نحو الصدارة.
النصر - القادسية
آخر لقاءات الجولة يجمع النصر (قبل الأخير - بدون نقاط) مع القادسية (السابع - 6 نقاط) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ7:45 مساء.
المواجهة تشكّل منعطفًا مهمًّا وخطرًا جدًّا بالنسبة للنصر خالي الوفاض من النقاط، وفي مركز لا يليق بتاريخه. كما أنه (أي النصر) يسعى لقهر الظروف التي واجهته في غياب عدد كبير من اللاعبين قبل هذا اللقاء بداعي الإصابة بفيروس كورونا.
وفي المقابل يأمل الضيف الجديد للدوري خطف النقاط الثلاث؛ ليقفز لمربع الكبار.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
02:09 AM
في ختام جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين
تُختتم عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة لنلهم العالم بقمتنا" بثلاث مواجهات مثيرة، يُحدَّد فيها فِرق المربع والهروب من القاع في الوقت ذاته.
العين - الأهلي
يحل الأهلي (الثامن - 6 نقاط) ضيفًا ثقيلاً على نظيره العين (الأخير - بدون نقاط)، وذلك عند الساعة الـ3:35 عصرًا على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.
الأهلي يسعى للعودة لمربع الكبار، بينما يأمل العين تحقيق أول انتصار، أو الخروج على الأقل بنقطة من أجل تخطي منطقة الخطر.
الفتح - الشباب
يستضيف الفتح (الثالث - 7 نقاط) نظيره الشباب (الرابع -7 نقاط) عند الساعة الـ5:35 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفريقان يلتقيان عند النقطة السابعة بمراكز متسلسلة؛ لذا فإن اللقاء عنوانه "فض الشراكة"، والزحف نحو الصدارة.
النصر - القادسية
آخر لقاءات الجولة يجمع النصر (قبل الأخير - بدون نقاط) مع القادسية (السابع - 6 نقاط) على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ7:45 مساء.
المواجهة تشكّل منعطفًا مهمًّا وخطرًا جدًّا بالنسبة للنصر خالي الوفاض من النقاط، وفي مركز لا يليق بتاريخه. كما أنه (أي النصر) يسعى لقهر الظروف التي واجهته في غياب عدد كبير من اللاعبين قبل هذا اللقاء بداعي الإصابة بفيروس كورونا.
وفي المقابل يأمل الضيف الجديد للدوري خطف النقاط الثلاث؛ ليقفز لمربع الكبار.
، القادسية بوابة النصر للانتصار الأول.. و"فض الشراكة" شعار الشباب والفتح.. والأهلي في محطة العين ،
المصدر : الخليج 365
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