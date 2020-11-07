ولي العهد يستمع لشرح " مصمم متحف اللوفر " عن منتجع شرعان بالعلا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس الجمعة، صورة لصاحب السمو الملكي الأمير نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس الجمعة، صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أثناء إطلاعه على تصاميم منتجع " شرعان " في العلا. وظهر ولي العهد مستمعا لشرح المعماري الفرنسي " جان نوفيل " مصمم متحف اللوفر بأبو ظبي، حول تصاميم المنتجع، وهو أبرز المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة الملكية للعلا.

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