شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يدافع عن البنوك في رده على شخص يريد التوبة من الربا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المطلق، على شخص يريد أن يتوب من الربا بعد أن أخذ من البنك مبلغ مليون ريال مقابل أرباح مليون و400 ألف.

وقال المطلق في رده: " اتقوا الله، الآن البنوك عندها توجُّه إلى إلغاء الربا والانفكاك منه، ونرجو الله أن يعينها على هذا "، موضحا أن جميع البنوك تقدم تمويلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف المطلق أن: " البعض يتهم البنوك، وهي الآن متوجهة للتخلص من الربا والانفكاك منه، وأمرها طيب " ،مشددًا على أن الربا حرام ومن كبائر الذنوب.