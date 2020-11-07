شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالشمالية يعلن عن عقد دورات تدريبية للمواطنين والكادر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى): أعلنت ادارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمربمنطقة الحدود الشمالية أنها بصدد عقد دورتين تدريبيتين لبرنامج الامير نايف للاسعافات الاولية للمواطنين ودورتين تدريبيتين لبرنامج bls الإنعاش القلبي الرئوي للكادر الصحي بدايةً من الأحد القادم الموافق٢٢ / ٣ / ١٤٤٢ ولمدة أربعة أيام. أعلنت ادارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمربمنطقة الحدود الشمالية أنها بصدد عقد دورتين تدريبيتين لبرنامج الامير نايف للاسعافات الاولية للمواطنين ودورتين تدريبيتين لبرنامج bls الإنعاش القلبي الرئوي للكادر الصحي بدايةً من الأحد القادم الموافق٢٢ / ٣ / ١٤٤٢ ولمدة أربعة أيام. علما بان الدورات مدرجة بنظام التدريب بالهيئة على الرابط من هنــــــــــا

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