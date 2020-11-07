السعودية اليوم / لبنان تسجّل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

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بيروت 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 91328 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.// انتهى //00:10ت م0112

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