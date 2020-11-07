السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده



الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

23:28ت م

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الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.وقال سمو ولي العهد :" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //23:28ت م0108

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